COLOSSEUM: Tourdaten Juli 2026
Kommentieren
01.04.2026 | 21:55
Die britische Jazz-Rock-Größe COLOSSEUM hat ihre "Out Into The Fields Tour" um einige Gigs im Juli verlängert:
01.07. Ulm, Ulmer Zelt
03.07. A-Sperken, Burg Clam
04.07. A-Eisenstadt, Lovely Days
23.07. CH-Chevio, Magic Blues
- Quelle:
- Handmade Concerts
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- colosseum out into the fields tour tourdaten 2026
0 Kommentare