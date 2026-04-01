FULL REWIND-FESTIVAL 2026: Festival-Update
Für die dritte Auflage des Full Rewind-Festivals in Roitzschjora gab es noch einige Neuzugänge bei den Bands.
Das aktuelle Programm liest sich so:
IN FLAMES
SLAUGHTER TO PREVAIL
ARCH ENEMY
HATEBREED
PALEFACE SWISS
TERROR
MADBALL
CALIBAN
STICK TO YOUR GUNS
ALIEN ANT FARM
UNEARTH
THE BONES
EVERGREEN TERRACE
GHØSTKID
CRO-MAGS
MERAUDER
CROWBAR
CRYPTOPSY
KITTIE
TAAKE
RAWSIDE
MAMBO KURT
NORNÍR
SANGUISUGABOGG
ELWOOD STRAY
PARTY CANNON
BLACKTOOTHED
EMPLOYED TO SERVE
DON GATTO
Einige Bands sollen noch folgen. Das Festival findet vom 30.07.-01.08.2026 auf dem Flugplatz in Roitzschjora statt.
Alle weiteren Infos gibt es auf der Festival-Homepage.
