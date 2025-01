HALF STEP DOWN hat 'nen Kater - Neue Single

Nach "Joker" veröffentlicht die Alternative Rock-Band HALF STEP DOWN aus Österreich nun ihre zweite Single mit dem Titel "Hangover".

Die Band zum Song: "Ich bin der König der Nacht und die Welt gehört mir ... So oder so ähnlich kann man sich durchaus fühlen im Rausch einer wilden Party. Man fühlt sich unbesiegbar, ist voller Energie, lebt im Moment und macht sich wenig Gedanken über sein Handeln, daraus folgende Konsequenzen oder sonstige Nebenwirkungen. Wäre da nur nicht dieser blöde nächste Tag. Vom König zum „Sterbenden“. Wo bin ich, wie komm ich hier her und überhaupt ..."

HANGOVER

https://www.youtube.com/watch?v=vENK5cOU-cI