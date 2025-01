LACRIMOSA: Neues Album

Die Band LACRIMOSA wird am 07.03.2025 via Hall Of Seromon ihr neues Album "Lament" veröffentlichen.

Das fünfzehnte Studioalbum ist gleichzeitig das Finale für den Zyklus über Tod, Verlust und tiefen Seelenschmerz. Dieser Zyklus begann mit dem Album "Testimonium" (2017) und setzte sich 2021 mit "Leidenschaft" fort, das den Schmerz mit Leidenschaft und Verlangen verschmolz.



Im November 2024 erschien mit der Single 'Avalon' und im Dezember das Lied 'Du bist alles was ich will', die einen Ausblick auf das Werk geben.



Die Tracklist liest sich so:

01. Lament

02. Ein Sturm zieht auf

03. Ein langer Weg

04. Du bist alles was ich will

05. Avalon

06. Geliebtes Monster

07. Dark Is This Night

08. Punk & Pomerol

09. In einem anderen Leben

10. Memoria



Zum Release wird es vier Veranstaltungen geben, einschließlich eines kleinen Akustik-Sets und der Möglichkeit, sich bei einer Frage-Antwort-Runde auszutauschen.



Das sind die Termine:

06.03.25 Hamburg

07.03.25 Oberhausen

08.03.25 Glauchau

09.03.25 Berlin



Die Tickets dafür sind über den Band-Shop erhältlich.