DIE KRUPPS: Tour zum 45. Jubiläum angekündigt

Die deutschen Elektro-Metal-Pioniere DIE KRUPPS feiern in diesem Jahr das 45-jährige Bestehen der Band. Aus diesem Grund wird es eine ausgiebige Tour mit zahlreichen Bands geben. Zudem wird im zweiten Halbjahr 2025 ein neues Album erscheinen.



Bei allen Konzerten wird der Alternative-Rocker JOHNNY TUPOLEV dabei sein. Weiterhin sind SCHATTENMANN, DYMYTRY und eine weitere Band, die noch nicht bekannt ist, am Start.



Folgende Termine sind bestätigt:

27.08.25 BE - Kortrijk / DVG Club ***

28.08.25 DE - Düsseldorf / Zakk *

29.08.25 DE - Frankfurt / Zoom *

30.08.25 DE - Hamburg / Uebel & Gefährlich *

31.08.05 DE - Herford / Kulturwerk ***

02.09.25 PL - Warsaw / Hybrydy ***

03.09.25 PL - Krakow / Hype Park ***

05.09.25 DE - München / Backstage Halle *

06.09.25 DE - Lindau / Club Vaudeville *

07.09.25 SI - Ljubljana / Orto Hall ***

09.09.25 HU - Budapest / Dürer Kert

10.09.25 AT - Wien / Szene **

11.09.25 CZ - Prague / Rock Cafe ***

12.09.25 DE - Leipzig / Hellraiser *

13.09.25 DE - Nürnberg / Hirsch *

14.09.25 DE - Berlin / Columbia Theater *

16.09.25 SE - Stockholm / Nalen ***

17.09.25 DK - Copenhagen / Pumpehuset ***

18.09.25 DE - Hannover / Musikzentrum *

19.09.25 DE - Oberhausen / Kulttempel *

20.09.25 NL - Uden / De Pul ***

21.09.25 UK - London / Underworld ***

23.09.25 DE - Aachen / Musikbunker ***

24.09.25 FR - Paris / Let Petit Bain ***

25.09.25 DE - Trier / Forum *

26.09.25 CH - Pratteln / Z7 *

27.09.25 DE - Stuttgart / Im Wizemann ***

28.09.25 DE - Dresden / Beatpol *



Support bei allen Dates: JOHNNY TUPOLEV

* Special Guest: SCHATTENMANN

** Support: DYMYTRY

*** Support: tbc

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.