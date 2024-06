Glowing Ember Festival kehrt zurück nach Hamburg

Der guten Tradition folgend, macht das "Glowing Ember"-Festival auch in diesem Jahr wieder Halt in Hamburg. Am 15.06.2024 kommen unter dem Banner des Festivals die folgenden Bands im Hamburger "Logo" zusammen:

PAIN OF PERCEPTION

[SOON]

FATAL COLLAPSE (Special Release Show)

LIGHT THE CANNONS

HALF BAD

TURTLEJET

Die Metal-Party beginnt um 18.00 Uhr (Einlass 17.30) und kostet an der Abendkasse 25,-€.

