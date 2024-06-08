SOULFLY geht auf Europa-Tour
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SOULFLY hat eine weitere Tour durch Europa und UK angekündigt. Die Sommer "Superstition Tour 2024" beginnt Ende Juli und hat folgende Termine:
27.07.24 (FR) VITRY SUR SEINE - LE KILOWATT
28.07.24 (NL) BERGEN OP ZOOM - GEBOUW T
29.07.24 (DE) HAMBURG - KNUST
30.07.24 (DK) COPENHAGEN - PUMPEHUSET
31.07.24 (DE) BERLIN - COLUMBIA THEATRE
01.08.24 (PL) WARSAW - PROGRESJA
02.08.24 (CZ) OSTRAVA - CLUB GARAGE
03.08.24 (DE) JENA - F-HAUS
05.08.24 (DE) ASCHAFFENBURG - COLOS-SAAL
06.08.24 (NL) OSS - GROENE ENGEL
07.08.24 (NL) SITTARD - VOLT
08.08.24 (BE) LIEGE - REFLEKTOR
11.08.24 (SK) ZVOLEN - CULTURE HOUSE
12.08.24 (DE) MÜNCHEN - BACKSTAGE
13.08.24 (CH) AARAU - KIFF
14.08.24 (IT) PINARELLA DI CERVIA - ROCK PLANET
15.08.24 (CH) MARTIGNY - SUNSET BAR
21.08.24 (ES) BILBAO - SANTANA 27
22.08.24 (PT) CAMINHA - VILAR DE MOUROS FESTIVAL
24.08.24 (ES) MADRID - MON
25.08.24 (ES) GRANADA - EL TREN
27.08.24 (ES) BARCELONA - SALAMANDRA
28.08.24 (FR) BORDEUAX - IBOAT OPEN AIR
31.08.24 (UK) BIRMINGHAM - O2 INSTITUTE 2
01.09.24 (UK) BRISTOL - MARBLE FACTORY
02.09.24 (UK) SOUTHAMPTON - 1865
03.09.24 (UK) LONDON - O2 ISLINGTON ACADEMY
05.09.24 (UK) WREXHAM - ROCKIN' CHAIR
06.09.24 (UK) LEEDS - KEY CLUB
07.09.24 (UK) GLASGOW - GARAGE
- Quelle:
- Nuclear Blast
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- soulfly superstition tour 2024
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