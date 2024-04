Gewinnt das neue MANUS MORTIS-Album

Freunde der todesmetallischen, alten Schule aufgepasst: Die Jungs von MANUS MORTIS haben ein neues Album am Start und dieses möchten wir euch gerne ans Herz legen. Oder besser: Ins Osternest. Ach - Ostern ist schon vorbei? Egal, um die Hasenohren hauen wir euch das brutale Ding trotzdem!

Am 22. März erschien das gute Stück und hat uns ziemlich gegen die Wand geblasen. Die aus Baden-Württemberg stammende Combo hat den Death Metal mit der Muttermilch aufgesogen. Um das Album zu ergattern, müsst ihr lediglich die Frage beantworten:

Wie heißt das neue Album von MANUS MORTIS?

a) Shores Of Heaven

b) Shores Of Hell

c) Shores Of Südbahnhof

d) Shores Of Legoland

Und mit etwas Glück habt ihr den Tapetenwechsel erfolgreich vollzogen - wir wünschen viel Erfolg!

Schreibt uns auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de. Das Gewinnspiel endet am 04. April 2024. Viel Glück!

Zudem sind die Jungs auch auf der Bühne zu sehen:

25.5.24 Aktion Jugendzentrum Backnang e.v.

15.6.24 From Trash till death, Tiengen

14.9.24 One Night over the Abyss Zentrum Zinsholz, Ostfildern