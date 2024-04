Kurz vor dem Start ihrer Amerika-Tour veröffentlicht INSOMNIUM mit dem Titeltrack 'Song Of The Dusk' noch ein Live-Video ihrer gleichnamigen 2023er EP. Der 10-minütigen Song wurde auf ihrer letzten Europatour in verschiedenen Städten aufgenommen.



Song Of The Dusk (Official Live Video)







https://www.youtube.com/watch?v=sHoEaTpiDMU



Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: insomnium song of the dusk official live video