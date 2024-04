Neuigkeiten von ELLES BAILEY

ELLES BAILEY veröffentlicht am 09. August 2024 ihr neues Album "Beneath The Neon Glow" via Cooking Vinyl Records. Ab sofort gibt es das Video zur ersten Single 'Enjoy The Ride'.



Auf "Beneath The Neon Glow" verwebt Elles in zehn kraftvollen Tracks ihre britischen Wurzeln mit Americana und Blues.



"Beneath The Neon Glow" Trackliste:



01-Enjoy The Ride

02-Ballad Of A Broken Dream

03-Leave The Light On

04-1972

05-Silhouette In A Sunset

06-Truth Ain't Gonna Save Us

07-If This Is Love

08-Let It Burn

09-Love Yourself

10-Turn Off The News



Enjoy The Ride







https://www.youtube.com/watch?v=u1cyPSfxm7c

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: elles bailey beneath the neon glow enjoy the ride