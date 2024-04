AYREON mit zweitem Live-Clip

Am 17. Mai erscheint von AYREON das Live-Album "01011001 - Live Beneath The Waves", das eine vollständige Aufführung des entsprechenden Albums von 2008 enthält.



Zum Clip 'The Day That The World Breaks Down' sagt Arjen Lucassen:

"Endlich... hier ist der zweite Clip von der Ayreon "Live Beneath The Waves"! Ich habe den Song 'The Day That The World Breaks Down' ausgewählt, weil er einer meiner Lieblingssongs ist und außerdem so viele der talentierten Sängerinnen und Sänger darin vorkommen. Wir hätten nie gedacht, dass wir diesen komplizierten Song live hinbekommen, aber es scheint so, als hätten wir es geschafft! Lasst mich wissen, ob ihr einverstanden seid... viel Spaß!"



The Day That The World Breaks Down (01011001 - Live Beneath The Waves)







https://www.youtube.com/watch?v=Ei4QjMN1y5g



