Gewinnspiel: Tickets für LACRIMOSA-Konzerte zu gewinnen!

Ende September geht es für LACRIMOSA auf "Lament-Tour" quer durch Deutschland.



Für die von POWERMETAL.de präsentierte Tour, könnt ihr auf unserer Instagram-Seite Tickets gewinnen!



Mit freundlicher Unterstützung von Bluewin.ch verlosen wir bei Instagram 5x2 Gästelistenplätze für die Deutschland-Termine der LACRIMOSA-LAMENT-Tour.

Bei der Konzertreihe sind die Dark-Rocker von [SOON] aus dem Norden Deutschlands als Support dabei.



Für folgende Termine könnt ihr Karten gewinnen:

25.09.25 - Hamburg, Markthalle

26.09.25 - Leipzig, Felsenkeller

27.09.25 - Jena, F-Haus

28.09.25 - Berlin, Columbia Theater

30.09.25 - Hannover, Musikzentrum

01.10.25 - Aschaffenburg, Colos-Saal

03.10.25 - Oberhausen, Kulttempel

05.10.25 - Nürnberg, Der Hirsch

06.10.25 - München, Backstage



Aber Achtung! Wer sein Glück versuchen möchte, der hat noch bis zum 31.08.2025 um 22:00 Uhr die Möglichkeit. Also schnell sein!



Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel findet ihr in dem entsprechenden Posting auf unserer Instagram-Seite.