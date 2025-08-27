Gewinnspiel: Tickets für LACRIMOSA-Konzerte zu gewinnen!
Ende September geht es für LACRIMOSA auf "Lament-Tour" quer durch Deutschland.
Für die von POWERMETAL.de präsentierte Tour, könnt ihr auf unserer Instagram-Seite Tickets gewinnen!
Mit freundlicher Unterstützung von Bluewin.ch verlosen wir bei Instagram 5x2 Gästelistenplätze für die Deutschland-Termine der LACRIMOSA-LAMENT-Tour.
Bei der Konzertreihe sind die Dark-Rocker von [SOON] aus dem Norden Deutschlands als Support dabei.
Für folgende Termine könnt ihr Karten gewinnen:
25.09.25 - Hamburg, Markthalle
26.09.25 - Leipzig, Felsenkeller
27.09.25 - Jena, F-Haus
28.09.25 - Berlin, Columbia Theater
30.09.25 - Hannover, Musikzentrum
01.10.25 - Aschaffenburg, Colos-Saal
03.10.25 - Oberhausen, Kulttempel
05.10.25 - Nürnberg, Der Hirsch
06.10.25 - München, Backstage
Aber Achtung! Wer sein Glück versuchen möchte, der hat noch bis zum 31.08.2025 um 22:00 Uhr die Möglichkeit. Also schnell sein!
Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel findet ihr in dem entsprechenden Posting auf unserer Instagram-Seite.
