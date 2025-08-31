Gewinnspiel: Fette Merch-Pakete von Reaper Entertainment!

Heute wird es groß!

Nachdem wir euch in den letzten Wochen mit allerlei Tonträgern austatten durften, hat sich diesmal Reaper Entertainment - lieben Dank hierfür! - etwas Besonderes nur für euch einfallen lassen:

Die Festivalsaison neigt sich dem Ende und zugegeben, das eine oder andere T-Shirt hätte man im Nachgang dann doch besser mitgenommen, nicht wahr? Oder benötigt ihr generell neues Merchandise eurer Lieblingsbands, die ihr bspw. auf dem Summer Breeze dieses Jahr gesehen habt? Dann haben wir genau das Richtige für euch!

Wir verlosen vier (!) tolle Merchandise-Pakete mit folgendem Inhalt:

2x die neuesten Shirts von MOTORJESUS und HAMMER KING (1x Größe L; 1x Größe XL)

- MOTORJESUS' "Streets Of Fire"-Motiv

- HAMMER KINGs "Make Metal Royal Again"-Motiv mit Backdruck

2x Melodic-Death-Metal-Merch, die neue Kapuzenjacke aus dem Hause WARMEN sowie das brandneue Shirt von BEFORE THE DAWN (1x Größe L, 1x Größe XL)

- WARMENs "Band Of Brothers"-Motiv mit Backdruck

- BEFORE THE DAWNs "Cold Flare Enternal"-Motiv

Na, wenn das mal nichts ist?!

Um das Paket der Begierde zu bekommen, müsst ihr nur eine Mail an marcel.rapp@powermetal.de mit dem Betreff "Sommerverlosung" schicken und uns sagen, auf welchen Release ihr euch dieses Jahr noch freut.

Oder ist euer "Album des Jahres" schon erschienen? Lasst es uns wissen!

Ein kleiner Follow auf den Social-Media-Kanälen kann hier helfen. Klingt machbar, oder? :)

Und gebt bitte an, welche Größe ihr möchtet!

Mehrfacheinsendungen werden automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Viel Glück!

