DEF LEPPARD geht im Sommer 2026 auf Tour

DEF LEPPARD wird im Sommer 2026 wieder auf Tour gehen. Für Juni und Juli stehen insgesamt elf Termine im Konzertkalender, darunter Auftritte in der ikonischen The O2 Arena in London, ihrer Heimatstadt Sheffield, dem Wacken Open Air und zwei Headline-Shows im deutschsprachigen Raum (Dortmund und Zürich).



Als Special Guests begleitet EXTREME die Band auf ihrer Reise über den Kontinent.



Joe Elliott verspricht:

"Vor unserem heimischen Publikum und unseren Fans in Europa zu spielen, ist uns sehr wichtig, und wir werden eine brandneue Show präsentieren, die neben den Klassikern auch einige Überraschungen bereithält. Bis bald!"



Phil Collen fügt hinzu:

"Es ist ein Traum, im Juni und Juli nächsten Jahres nach Großbritannien und Europa zurückzukehren. Und dass wir mit unseren guten Freunden von EXTREME zurückkommen, ist ein zusätzlicher Bonus. Es wird ein unglaublicher Abend für alle Fans!"



DEF LEPPARD  Live 2026: (mit Special Guest EXTREME soweit nicht anderweitig markiert)



13.06.2026  (SE) Rättvik, Dalhalla*

16.06.2026  (FI) Helsinki, Veikkhaus Arena

19.06.2026  (CH) Zürich, Hallenstadion

23.06.2026  (DE) Dortmund, Westfalenhalle

26.06.2026  (UK) Belfast, Belsonic

28.06.2026  (UK) Glasgow, OVO Hydro

30.06.2026  (UK) Sheffield, Utilita Arena

02.07.2026  (UK) London, The O2

04.07.2026  (UK) Birmingham, bp pulse LIVE

06.07.2026  (DE) Manchester, Co-op Live

30.07.2026  (DE) Wacken, Wacken Open Air ▲

* An Evening With

▲ Festival



Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 5. September 2025 um 10:00 Uhr. Weitere Infos dazu hier.

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: def leppard tour 2026 extreme