MICHAEL SCHENKER: Tourdaten, zweite Runde
Gitarrenhexer MICHAEL SCHENKER hat seiner im Februar und März 2026 stattfindenden "My Years With UFO"-Tournee neue Konzerttermine im deutschsprachigen Raum hinzugefügt.
Mit einer Setlist voller Highlights aus der UFO-Ära darunter Hits wie 'Doctor Doctor', 'Rock Bottom' und 'Only You Can Rock Me' gibt es für SCHENKER- und UFO-Fans hier nur wenig Entschuldigungen, der Tour fernzubleiben.
Hier die Dates im einzelnen:
18.02.26 Plauen - Festhalle
19.02.26 Bremen - Modernes
20.02.26 Oberhausen - Turbinenhalle 2
22.02.26 Hamburg - Große Freiheit 36
23.02.26 Köln - Kantine
01.03.26 Ingolstadt - Eventhalle Westpark
03.03.26 Frankfurt - Zoom
05.03.26 Leipzig - Täubchenthal
06.03.26 Potsdam - Waschhaus
