MICHAEL SCHENKER: Tourdaten, zweite Runde

Gitarrenhexer MICHAEL SCHENKER hat seiner im Februar und März 2026 stattfindenden "My Years With UFO"-Tournee neue Konzerttermine im deutschsprachigen Raum hinzugefügt.

Mit einer Setlist voller Highlights aus der UFO-Ära  darunter Hits wie 'Doctor Doctor', 'Rock Bottom' und 'Only You Can Rock Me' gibt es für SCHENKER- und UFO-Fans hier nur wenig Entschuldigungen, der Tour fernzubleiben.

Hier die Dates im einzelnen:

18.02.26 Plauen - Festhalle

19.02.26 Bremen - Modernes

20.02.26 Oberhausen - Turbinenhalle 2

22.02.26 Hamburg - Große Freiheit 36

23.02.26 Köln - Kantine

01.03.26 Ingolstadt - Eventhalle Westpark

03.03.26 Frankfurt - Zoom

05.03.26 Leipzig - Täubchenthal

06.03.26 Potsdam - Waschhaus