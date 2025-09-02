SINTAGE: Jenseits vom Thunderdome

Die deutschen Heavy Metaller SINTAGE haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden zweiten Album "Unbound Triumph" veröffentlicht, das am 17. Oktober 2025 über High Roller Records erscheinen soll.

Hört Euch 'Beyond The Thunderdome' hier an:

Beyond The Thunderdome

https://www.youtube.com/watch?v=q0W5veNbYCs