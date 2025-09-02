Neuer Videoclip von INDIAN NIGHTMARE
Kommentieren
02.09.2025 | 14:30
Die Berliner Speed Metal-Punks INDIAN NIGHTMARE haben einen Videoclip zum Song 'Lucifer' veröffentlicht, der aus ihrer aktuellen EP "Banished Into Endless Chaos" stammt, die Anfang des Jahres über High Roller Records erschienen ist.
Hier könnt ihr ihn euch ansehen:
Lucifer
https://www.youtube.com/watch?v=spgOtDPCyQo
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- indian nightmare lucifer banished into endless chaos speed metal punk
0 Kommentare