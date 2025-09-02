Neuer Song von HELSTAR
Am 12. September veröffentlicht die Texas Metal-Legende HELSTAR ihre neue Studioplatte "The Devil's Masquerade" via Massacre Records. Mit ihrem elften Studioalbum wollen Metal-Sirene James Rivera, Gitarrist Larry Barragan und Co. zu ihren Wurzeln zurückkehren.
Nun hat die Band gestern die neue Single 'The Devil's Masquerade', die gleichzeitig der Titelsong ihres kommenden Albums ist, online gestellt.
The Devil's Masquerade
https://www.youtube.com/watch?v=sn0nrXQlm2o&t=185s
- Quelle:
- Youtube Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- helstar the devils masquerade massacre records
