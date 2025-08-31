THE HOUSE OF USHER: Neues Album angekündigt
Die deutsche Gothic-Rock-Band THE HOUSE OF USHER hat für Ende des Jahres ein neues Album angekündigt.
Das neue Werk trägt den Namen "Feel Like A Walking Ghost" und wird elf Songs enthalten.
Bereits am Freitag, den 31.10.2025 findet in Iserlohn im The New Crown ein Pre-Release-Konzert statt. Als Support ist DAN SCARY mit dabei.
Ab Januar plant die Band Live-Gigs, um das Album vorzustellen.
Die Tracklist liest sich so:
1. The End Of It All
2. Still Waters Running Deep
3. Siren
4. Save Me!
5. How Much Love Can You Give
6. Don't Look Back
7. The Attention Thieves
8. When Hades Falls
9. Give The Land
10. Even Death Must Die
11. Follow The Light
