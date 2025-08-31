GRANDSON: "Inertia"-Tour für 2026 bestätigt
Der amerikanisch-kanadische Sänger Jordan Edward Benjamin kommt mit seinem Musikprojekt GRANDSON im kommenden Jahr auf Europatour. Erst kürzlich war er als Support bei LINKIN PARK zu erleben.
Auf seiner Tour stellt er sein Album "Inertia" vor, welches am 05.09.2025 erscheinen wird.
Für Deutschland stehen folgende Termine fest:
29.01.2026 - DE München, Tonhalle
30.01.2026 - DE Berlin, Huxleys
06.02.2026 - DE Münster, Skaters Palace
08.02.2026 - DE Hamburg, Docks
21.02.2026 - DE Wiesbaden, Schlachthof
24.02.2026 - DE Köln, E-Werk
Als Support werden PINKSHIFT oder VOWER mit dabei sein.
Der Presale startet am 02.09.2025 und der reguläre Verkauf am 05.9.2025.
https://www.youtube.com/watch?v=SZE52BhtfUY
