GUS ENGLEHORN kündigt Album an

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung seines Albums "Dungeon Master" freut sich der ehemalige Profi-Snowboarder GUS ENGLEHORN, mit "The Hornbook" ein neues Album anzukündigen, das am 31. Januar via Secret City Records erscheinen wird.



"The Hornbook" verwandelt auf magische Weise die gesamte Geschichte des Rock 'n' Roll des 20. Jahrhunderts - die Golden-Oldies der 50er, den Garage-Punk der 60er, den Glam der 70er, den Indie der 80er und die Lo-Fi-Schrägheit der 90er - in eine außerirdische Übertragung aus der Zukunft. Das Album wird auf CD und Vinyl erhältlich sein.



Zusammen mit der Ankündigung gibt GUS ENGLEHORN einen ersten Einblick in das neue Album mit dem Track 'Thyme'.

Gus sagt dazu:

"Dieser Song handelt von jemandem, der in die Vergangenheit zum Scarborough Fair reist. Ein Song über die Sehnsucht nach der Vergangenheit. Ich habe immer davon geträumt, im Mittelalter zu leben, und Scarborough Fair steht auf Platz 1 meiner Liste von Orten, zu denen ich eine Zeitreise machen würde, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Es ist das erste Mal, dass ich die Poesie von jemand anderem in mein Songwriting einfließen lasse. Das Gefühl, mit einem unbekannten Dichter zusammenzuarbeiten, der vor 400 Jahren gelebt hat, war eine wunderbare und mystische Erfahrung."



Thyme







https://www.youtube.com/watch?v=CS_zdUlAyx8