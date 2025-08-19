Mehr Alternative, weniger Heavy Rock!

Der Reifeprozess des immerhin schon vierten BASK-Albums hat sich eine ganze Weile hingezogen. Nach dem Release ihres schlicht "III" betitelten letzten Werkes hat sich die Band eine längere Pause gegönnt, aber auch nochmal konsequent am eigenen Sound getüftelt, der heute mehr nach Seattle-beeinflusstem Alternative Rock klingt als die bisherigen Veröffentlichungen der Truppe aus North Carolina - und das hat Folgen:

Wo zuletzt noch mächtige Riffkaskaden einen mächtigen Soundwall auftürmten, stehen heute eher lässige Arrangements und teils auch recht zugängliche, meist sogar radiotaugliche Arrangements, in denen die Einflüsse von ALICE IN CHAINS und diesmal auch PEARL JAM noch deutlicher zur Geltung kommen. Zwar verbirgt BASK die vertrauten Stoner-Vorlieben auch auf "The Turning" nicht vollständig, doch wenn es um den Gesamtklang der neuen Scheibe geht, darf man den Albumtitel tatsächlich wörtlich nehmen, weil sich in den vergangenen sechs Jahren sicherlich einiges im Camp der Truppe getan hat.

Inwieweit diese Veränderungen nun jedoch gewinnbringend sind, liegt im Auge des Betrachters, schließlich ist der Mainstream auch heuer noch in weiter Ferne, wenngleich er ein wenig näher gerückt ist. Was man eben vermisst sind diese psychedelischen Parts in Kombination mit schmutzigen Gitarren. Von einer polierten Platte zu sprechen, ginge zwar nach wie vor zu weit, aber irgendwie fühlt sich "The Turning" an manchen Stellen nach stillem Kompromiss und etwas mehr allgemeingültigem Konsens an, und in diesem Zusammenhang verliert der Sound von BASK leider auch ein Stückchen seiner bisherigen Magie. Verspielte Tracks wie 'Dig My Heels' und 'The Traveler' wehren sich hier noch erfolgreich, und auch der Titelsong erinnert an die alten Stärken, doch es bleibt ein ständiges Aber, das die Herren im Gesamtverlauf nicht abschütteln können.

BASK war als experimntelle Heavy-Rock-Combo bis hierhin eine sichere Hausnummer, stellt sich auf "The Turning" aber nicht fortwährend größeren Herausforderungen, sondern geht gelegentlich den Weg des geringeren Widerstands. Das kann man akzeptieren, muss es aber nicht in Gänze gut finden. Die neue Scheibe ist immer noch eine ordentliche, aber sie fällt im Vergleich zu den letzten Releases ein bisschen ab.