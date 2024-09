NIGHTWISH und die fremden Inseln im Ozean

Am 20. September 2024 erscheint über Nuclear Blast das neue Album "Yesterwynde" von NIGHTWISH. heute veröffentlicht die Band mit 'An Ocean Of Strange Islands' ein neues Musikvideo.



https://www.youtube.com/watch?v=I6iwrJjzkIY



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: nightwish yesterwynde an ocean of strange islands