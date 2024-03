GRAND SLAM: Neues Album im Juni

Ja, richtig gelesen. GRAND SLAM, Phil Lynotts Band nach THIN LIZZY, brachte nur eine Handvoll Lieder und ein paar Liveauftritte zustande, weil sich sein Gesundheitszustand bald verschlechterte und er Anfang 1986 starb. Vor einigen Jahren brachte Gitarrist Laurence Archer die Gruppe wieder zusammen, und am 7. Juni soll das neue Album "Wheel Of Fortune" erscheinen. Der Videoclip zur ersten, digitalen Single 'There Goes My Heart' ist seit heute online.



Zeitgleich mit dem neuen Album kommt auch eine remasterte und remixte Neuausgabe der 2019er Scheibe "Hit The Ground" auf den Markt.





