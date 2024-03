AKTIV DÖDSHJELP erzählt vom Samstag

Am 10. Mai 2024 erscheint über Crestwood-Loud Media das neue Album "Send Dudes" von AKTIV DÖDSHJELP. Die Single 'Lørdag' gibt es jetzt als Auskopplung.



Die Trackliste von "Send Dudes":

01. Send Dudes

02. Fest Hos Eirik

03. Gi Meg Alt

04. Evig Penger

05. Frostrøyk

06. Lørdag

07. Jeg Er Din

08. Nasj

09. N.F.B.

10. Dolce Vita

11. Fakka Med Oss

12. Kredits



Was hat es mit diesem Samstag auf sich? Hier die Erklärung der Band:

"Der wahrscheinlich selbsterklärendste Song des kommenden Albums "Send Dudes" startete als ein Song über die Isolation und bedrückende Einsamkeit, die während der Covid-Pandemie geherrscht hat und endete als ein Song über den allerbesten Tag der Woche: Samstag ("Lørdag" = norwegisch für "Samstag")! Die Sonne scheint, du hast 'nen Kater, du triffst dich mit ein paar Freunden, ihr macht ein paar Biere auf, redet über Gott und die Welt und dann gehts ab zum Bar-hopping – dabei ist es noch nicht mal 14:00 Uhr! Das wird eine Tour, an die ihr euch noch lange erinnern werdet. Oder wie die Norweger sagen: "Good ol' days det er her og nå" ("Good Ol' Days sind hier und jetzt")."



Lørdag







https://www.youtube.com/watch?v=5CGQxRnKTa4