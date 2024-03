THE GEMS - drei Königinnen

Vom Debütalbum "Phoenix", das am 26. Januar 2024 via Napalm Records erschienen ist, veröffentlicht das schwewdische Trio THE GEMS heute den Track 'Queens' - passend zum kommenden Weltfrauentag am 8. März.



Queens







https://www.youtube.com/watch?v=_LJrPJhAN4Y

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the gems phoenix queens