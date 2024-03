LEAGUE OF DISTORTION zeigt ein Tour-Video

Im November 2022 erschien über Napalm Records das selbstbetitelte Debüt-Album von LEAGUE OF DISTORTION. Für den seitherigen Fan-Support möchte LEAGUE OF DISTORTION sich mit einem besonderen Video bedanken.



Hier ein Kommentar der Band:

"Mit diesem Tour-Musikvideo wollen wir DANKE sagen! Danke für diesen unglaublichen Start von LEAGUE OF DISTORTION!!! Von der explosiven Veröffentlichung des Debütalbums bis zum Abriss der Bühnen in ganz Europa ist dieses Video eine wilde Reise, die unser erstes Jahr als Band definiert hat.

Aber wartet, da ist noch mehr! Ende April gehen wir mit unseren Freunden von CYPERCORE auf Tour und möchten euch einladen, uns zu begleiten!"



CYPECORE und LEAGUE OF DISTORTION Tour 2024



24.04.24 Aarau (CH) - Kiff

25.04.24 Nürnberg - Hirsch

26.04.24 Leipzig - Hellraiser

27.04.24 München - Backstage

01.05.24 Stuttgart - Wizemann

02.05.24 Frankfurt - Das Bett

03.05.24 Essen - Turock

04.05.24 Köln - Gebäude 9

08.05.24 Berlin - Frannz Club

09.05.24 Hamburg - Knust

10.05.24 Hannover - Chez Heinz

11.05.24 Heidelberg - Halle 02



L.O.D. (Official Tour Video)







https://www.youtube.com/watch?v=P52zjD28biY

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: league of distortion cypecore tour 2024 lod tourvideo