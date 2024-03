Neuigkeiten von THE LUNAR EFFECT

Die Stoner-Rocker THE LUNAR EFFECT wurden 2016 gegründet und veröffentlichten 2019 ihr Debütalbum "Calm Before The Calm". Ihr zweites Album "Sounds Of Green & Blue" erscheint am 14. April 2024 via Svart Records, die Trackliste haben wir auch für euch.



Außerdem hat die Band nach 'Pulling Daisies' nun mit 'Flowers For Teeth' eine weitere Auskopplung veröffentlicht.



"Sounds Of Green & Blue" Trackliste:



1. Ocean Queen

2. Flowers For Teeth

3. Colour My World

4. In Grey

5. Middle Of The End

6. Pulling Daisies

7. I Can't Say

8. Fear Before The Fall

9. On The Story Goes



Flowers For Teeth







https://www.youtube.com/watch?v=eR8bPm1HoPM

