BEFORE THE DAWN schickt eine EP auf die Reise

Nach Jahren der Abstinenz ist BEFORE THE DAWN zurück. Am 8.März 2024 erscheint die neue EP "Archaic Flame". Heute zeigt uns die finnische Combo ein offizielles Video aus der im digitalen Format erscheinenden EP. Der Song heißt 'Chaos Sequence' und wurde von Juho Räihä aufgenommen, das Mastering steuerte Svante Forsbäck bei.







"Archaic Flame" Tracklist:

1.Archaic Flame

2.Chaos Sequence

3.Run to You (Bryan Adams Cover)

4.Dying Sun (live)



BEFORE THE DAWN ist:

Vocals - Paavo Laapotti

Guitar - Juho Räihä

Bass - Pyry Hanski

Drums - Tuomas Saukkonen

Quelle: Napalm Records Redakteur: Frank Wilkens Tags: before the dawn napalm records ep