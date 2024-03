THE BLACK DAHLIA MURDER: Rückkehr nach Europa!

THE BLACK DAHLIA MURDER kehrt im Sommer nach Europa zurück! Es ist die erste Europa Tour seit 2019!

Doch nicht nur einzelne Konzerte, sondern auch einige namhafte Festivals stehen auf dem Programm, unter anderem: Party San, Download, Graspop, Brutal Assault und das Summer Breeze!

Die Tourdaten findet ihr hier:

The Black Dahlia Murder EU Tour Daten & Festivals:

14.06.24 – Zamora, ESP – Z! Live Rock Fest

16.06.24 – Donington Park, UK – Download

17.06.24 – Belfast, UK – Limelight

18.06.24 – Dublin, IE – Opium

20.06.24 – Athens, GR – Arch Club

21.06.24 – Thessaloniki, GR – Block 33

23.06.24 – Dessel, BE – Graspop

24.06.24 – Nuremberg, DE – Hirsch mit / Suffocation

25.06.24 – Lille, FR – The Black Lab mit / Suffocation

26.06.24 – Stuttgart, DE – Im Wizemann mit / Shadow of Intent

27.06.24 – Trier, DE – Mergener Hof

28.06.24 – Lindau, DE – Club Vaudeville mit / Suffocation

29.06.24 – Yasselsteyn, NL – Jera On Air

30.06.24 – Clisson, FR – Hellfest

31.07.24 – Brasov, RO – Rockstadt Extreme Fest

02.08.24 – Dortmund, DE – Dortmund Deathfest

03.08.24 – Wacken, DE – Wacken Open Air

04.08.24 – Roitzschjora, DE – Full Rewind

06.08.24 – Cham, DE – Lifestyle Café

07.08.24 – Jaromer, CZ – Brutal Assault

08.08.24 – Schlotheim, DE – Party San Open Air

09.08.24 – Wien, AT – Szene

10.08.24 – Ljubljana, SI – Menza Pri Koritu

11.08.24 – Milano, IT – Slaughter Club

13.08.24 – Salzburg, AT – Rockhouse

14.08.24 – Aarau, CH – Kiff

15.08.24 – Dinkelsbühl, DE – Summer Breeze

16.08.24 – Sulingen, DE – Reload Festival

17.08.24 – Gent, BE – Chinastraat mit / Decapitated

18.08.24 – Carhaix, FR – Motocultor