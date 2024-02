GLYPH: neues Musikvideo und Debüt in den Startlöchern!

GLYPH ist eine neue Band, deren internationale Besetzung sich fast wie eine Supergroup des NWOTHM-Undergrounds liest. Oder?

Gesang: R. A. Voltaire (RAVENOUS)

Gitarre: Rob Steinway (ex-SKELATOR und GREYHAWK)

Keyboards: Jeff Black (GATEKEEPER)

Bass: Darin Wall (ex-SKELATOR und GREYHAWK)

Wer (oder was?) die Schlagzeugschlägel schwingt, konnte ich bisher leider noch nicht herausfinden. Was aber bekannt ist - das Debüt "Honor. Power. Glory." erscheint am 29.03.2024. Und erste Songs gibt's im YouTube-Kanal der Band ebenfalls schon zu hören. Ganz frisch veröffentlicht wurde ein amüsantes Musikvideo zu 'A Storm of Crimson Fire':

Quelle: Band-Promo Redakteur: Marius Luehring Tags: glyph gatekeeper skelator ravenous greyhawk