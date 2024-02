Grammys für Rock- und Metal-Acts vergeben

Am 04.02. wurden mal wieder die Grammys vergeben und ehrten die "besten" musikalischen Leistungen im Bewertungszeitraum, vom 01.10.2022 bis 15.09.2023. Während vieles für unsere Leser uninteressant sein dürfte, gab es auch ein paar Preise, die hier erwähnenswert sind.

Am interessantesten sind sicher die klassischen Rock- und Metal-Nominierungen:

Best Rock Performance:

BOYGENIUS - 'Not Strong Enough' (Sieger)

ARCTIC MONKEYS - 'Sculptures Of Anything Goes'

BLACK PUMAS - 'More Than A Love Song'

FOO FIGHTERS - 'Rescued'

METALLICA - 'Lux Aeterna'

Best Metal Performance:

METALLICA - '72 Seasons' (Sieger)

DISTURBED - 'Bad Man'

GHOST - 'Phantom Of The Opera'

SLIPKNOT - 'Hive Mind'

SPIRITBOX - 'Jaded'

Best Rock Song:

BOYGENIUS - 'Not Strong Enough' (Sieger)

THE ROLLING STONES - 'Angry'

OLIVIA RODRIGO - 'Ballad Of A Homeschooled Girl'

QUEENS OF THE STONE AGE - 'Emotion Sickness'

FOO FIGHTERS - 'Rescued'

Best Rock Album:

PARAMORE - "This Is Why" (Sieger)

FOO FIGHTERS - "But Here We Are"

GRETA VAN FLEET - "Starcatcher"

METALLICA - "72 Seasons"

QUEENS OF THE STONE AGE - "In Times New Roman..."

Best Alternative Music Performance:

PARAMORE - 'This Is Why' (Sieger)

ALVVAYS - 'Belinda Says'

ARCTIC MONKEYS - 'Body Paint'

BOYGENIUS - 'Cool About It'

LANA DEL REY - 'A&W'

Best Alternative Music Album:

BOYGENIUS - "The Record" (Sieger)

ARCTIC MONKEYS - "The Car"

LANA DEL REY - "Did You Know There's A Tunnel Under Ocean Blvd"

PJ HARVEY - "I Inside The Old Year Dying"

Warum GHOST mit einem IRON MAIDEN-Cover nominiert wurden? Aber es geht bei der Nominierung nicht um das Songwriting, sondern um die Performance. Trotzdem natürlich höchst seltsam.

Zu den allgemeinen Hauptkategorien: Beim "Record Of The Year" sowie "Song Of The Year" gab es mit 'Vampire' von OLIVIA RODRIGO zumindest einen Rock-Song - auch "Best Solo Pop Perfomance" fand sich unter den Nominierungen. "GUTS" von eben jener Künstlerin war auch das einzige Album beim "Album Of The Year", dem Freunde der Rock-Musik viel abgewinnen könnten.

Weitere interessante Nominierungen oder Sieger:

"Only The Strong Survive" von BRUCE SPRINGSTEEN wurde als "Best Traditional Pop Vocal Album" nominiert. Warum das nicht unter Rock-Musik läuft? "Seven Psalms" von PAUL SIMON wurde als "Best Folk Album" nominiert. 'I'm Only Sleeping' von THE BEATLES gewann tatsächlich bestes Musikvideo. Die Dokumentation "Moonage Daydream" über DAVID BOWIE gewann als "Best Music Film".

Mit dem Charity Award wurde kein geringerer als Jon Bon Jovi (BON JOVI) ausgezeichnet.

