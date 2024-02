FEUERSCHWANZ - es kann nur einen geben!

Am 19. April 2024 veröffentlicht FEUERSCHWANZ zum 20-jährigen Bandjubiläum via Napalm Records ein ganz spezielles Album: "Warriors".



Heute feiert das Video zu 'Highlander' Premiere.



Highlander (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=FxLsn09RMUs



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: feuerschwanz warriors highlander