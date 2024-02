TAKIDA befindet sich

Morgen, am 9. Februar 2024 erscheint via Napalm Records "The Agony Flame", das neue TAKIDA-Album. Mit 'On The Line' gibt es einen vierten Release daraus.



On The Line (Official Visualizer)







https://www.youtube.com/watch?v=SJAINflbS_s

