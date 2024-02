TAKIDA: Tourdaten

Anlässlich des Releases ihres neuen Albums "The Agony Flame" am 9. Februar 2024, begibt sich TAKIDA auch auf Tour. Auf der "Smoke & Mirrors Tour 2024" wird die Band von THOSE DAMN CROWS begleitet.



Hier die Tourdaten:



02.04.2024 DE - Offenbach / Stadthalle

04.04.2024 DE - Hannover / Capitol

05.04.2024 DE - Leipzig / Haus Auensee

06.04.2024 DE - Filderstadt / FILHarmonie

07.04.2024 CH - Pratteln / Konzertfabrik Z7

09.04.2024 DE - München / TonHalle

10.04.2024 AT - Wien / Szene Wien

12.04.2024 DE - Hamburg / Edel-Optics.de Arena

13.04.2024 DE - Köln / Palladium

14.04.2024 DE - Berlin / Columbiahalle

16.04.2024 DE - Saarbrücken / Garage

17.04.2023 DE - Nürnberg / Löwensaal





