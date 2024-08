GIGANTUM: Freundschaft!

Heute wurde ein Textclip zu 'For All My Friends' vom selbstbetitelten Album von GIGANTUM aus Los Angeles online gestellt, das am 6. September herauskommen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=O19HKMLo0Hg

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: gigantum for all my friends