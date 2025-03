GHOST stellt ersten Song aus neuem Album vor

Die schwedischen Okkult-Rocker GHOST werden ihr neues Album "Skeletá" am 25. April über Loma Vista Recordings veröffentlichen. Das offizielle Musikvideo zur ersten Single des Albums, 'Satanized', ist unten zu sehen.

Das Musikvideo stellt die neue Figur vor, die GHOST auf ihrer Tournee 2025 anführen wird: Papa V. Perpetua.

Satanized

https://www.youtube.com/watch?v=mGR2M2mBJXU

"Skeletá" Album Tracklist:





01. Peacefield

02. Lachryma

03. Satanized

04. Guiding Lights

05. De Profundis Borealis

06. Cenotaph

07. Missilia Amori

08. Marks Of The Evil One

09. Umbra

10. Excelsis