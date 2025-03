Neues Buch über PAUL DI'ANNO

Das Buch "To Hell And Back With The Beast (And Mini Beast)" über die letzten Jahre des ehemaligen IRON MAIDEN-Sängers Paul Di'Anno ist ab sofort unter www.maidencroatia.com vorbestellbar.

In der Fortsetzung von "666 Days With The Beast", das im vergangenen Dezember veröffentlicht wurde und sehr schnell ausverkauft war, taucht Stjepan Juras, ein in Kroatien lebender MAIDEN-Fan und Autor vieler MAIDEN-bezogener Bücher, der Di'Anno managte und sich um Paul kümmerte, während er in Kroatien physiotherapeutische Behandlungen erhielt, in die turbulenteste Zeit von Pauls Karriere ein, einschließlich der gemeinsamen Tour mit KK'S PRIEST, und erzählt von den Ereignissen, die fast zur Absage von Pauls Konzerten in Birmingham und Glasgow führten. Glücklicherweise wurde die Tournee in vollem Umfang fortgesetzt und endete triumphal im Londoner O2 Shepherd's Bush Empire. Danach kehrte er nach Kroatien zurück, um sich zu rehabilitieren und ein Konzert im legendären Boogaloo Club in Zagreb zu geben, wo Paul alte Schulden aus dem Jahr 2009 bei den enttäuschten Fans "begleichen" konnte. Es folgte eine große Comeback-Tournee in Großbritannien, bei der Juras sowohl Triumphe als auch Katastrophen schildert, einschließlich Geschichten, die zum ersten Mal völlig transparent machen, was hinter den Kulissen geschah und welche immensen Anstrengungen nötig waren, um die Tournee durchzuhalten. Der Leser erfährt auch aus erster Hand die großen Konflikte vor dem Winterstorm-Festival und nach dem Konzert in Blackpool sowie die Kontroversen, die beim Konzert in Weston-super-Mare aufkamen.