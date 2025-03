THE FLOWER KINGS mit neuer Musik

Die schwedische Progressive Rock-Band THE FLOWER KINGS veröffentlicht am 2. Mai 2025 via Inside Out ihr 17. Studioalbum mit dem Titel "Love". Mit 'How Can You Leave Us Now?' präsentiert das Quintett den ersten Song aus ihrem kommenden Album.

