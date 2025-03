CHANGELING mit weiterem Song

Die Progressive Death Metal-Band CHANGELING, das neue Projekt von Tom "Fountainhead" Geldschläger (Ex-OBSCURA), veröffentlicht am 25. April 2025 ihr selbstbetiteltes Debütalbum via Season of Mist. Ein zweiter Song mit dem Titel 'Falling In Circles' gewährt nun einen weiteren Einblick in die Platte.

Falling In Circles

https://www.youtube.com/watch?v=7TZ8yXv8TMA