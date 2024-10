GEWINNSPIEL: CD-Herbstverlosung - Teil 1

Okay Leute, jetzt gehen wir langsam in die Vollen!

Und sicherlich habt ihr, so wie wir, auch keine Lust mehr, noch über zwei Monate auf Weihnachten zu haben, oder?

Dann haben wir genau das Richtige für euch!



Und zwar haben AFM Records/Drakkar und Massacre Records sich nicht lumpen lassen und lassen ein paar richtig schmucke Tonträger für euch springen! Daher gilt diesen Labels ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle.



Zu gewinnen gibt 2x ein 8er und 1x ein 7er Paket unserer Wahl, die wir für euch aus folgenden CDs zusammenstellen:



1x RHAPSODY OF FIRE // Challenge the Wind (CD)

1x D-A-D // Speed of Darkness (CD)

1x SERIOUS BLACK // Rise of Akhenaton (CD)

1x BROTHERS OF METAL // Fimbulvinter (CD)

1x FLOTSAM & JETSAM // I am the Weapon (CD)

1x NIGHTMARE // Encrypted (CD)

1x LEAVES EYES // Myth of Fate (CD)

1x ONLAP // Waves (CD)

1x LOST ZONE // Ordinary Misery (CD)

1x CROSSCHAINS // Deathgrip (CD)

1x THE LAST ELEMENT // Act I: Find me in the Shadows (CD)

1x BIRDS VIEW // House of Commando (CD)

1x ODD CREW // Dark Matters Part II (CD)

und:

1x HERBST // Spiegel (CD)

2x BLUTGOTT // Dracul Drakorgoth - 3-CD

1x PRESTIGE // Parasites In Paradise - CD Digipak

1x STONEMAN // NEU ! - CD Digipak

2x VOICE // Holy Or Damned - CD Digipak

1x MORDKAUL // Feeding The Machine - CD Digipak

2x IMPERIA // Dark Paradise - CD Digipak



Ihr wollt ein Paket haben?



Schreibt uns gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen und sagt uns, welche Pommesgabel-Folge (und warum) eure Liebste ist.



Und mit etwas Glück rockt ihr bald mit richtig geiler, neuer Mucke!



Wir wünschen euch viel Glück!

Bitte seht von Mehrfacheinsendung ab, die entsprechend nicht mit in die Wertung kommen.



Bleibt am Ball, denn auch ein weiteres Label hat in den Tiefen gekramt und ein paar richtig schöne Sachen für euch zusammengestellt. Später mehr, stay tuned!

Quelle: intern Redakteur: Marcel Rapp Tags: gewinnspiel afm records drakkar massacre records