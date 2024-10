NANOWAR OF STEEL und die Wirksamkeit von Immodium

NANOWAR OF STEEL veröffentlicht heute ihre zweite Single 'The Power of Imodium' und zeigt mit dieser Live-Performance, was das Medikament an Wundern bewirken kann! Aufgenommen wurde der Clip am 21. Oktober 2023 im Alcatraz in Mailand.



Das neue Live-Album "XX Years Of Steel" wird am 6. Dezember 2024 via Napalm Records das Licht der Welt erblicken.



The Power of Imodium (Official Live Video)







https://www.youtube.com/watch?v=ghiF7BPDOl8

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: nanowar of steel xx years of steel the power of immodium