GEWINNSPIEL:

Pünktlich zum Jahresbeginn haben wir etwas Gewaltiges für eure Augen und Ohren: Das Bucharest Deathfest 2025!

Richtig, auch für Death-Metal-Fans geht es in diesem Jahr hoch her, meldet sich doch das Bucharest Deathfest 2025 zurück und findet am 01. März im Quantic Club in der rumänischen Hauptstadt Bukarest (Quantic Intrarea Grozavesti, 061344 Bucharest) statt. Die Veranstalter haben ein blutiges Martisor mit neun Death-Metal-Bands vorbereitet, viele davon zum ersten Mal in Rumänien, Metal-Markt, freies Crowdsurfing und Mosphit inklusive.

Mit dabei sind diesmal:

FLESHCRAWL

ANALEPSY

SQUASH BOWELS

GUINEAPIG

DE PROFUNDIS

SKAPHOS

CADAVRUL

MINCING FURY & GUTTURAL CLAMOUR OF QUEER DECAY

SPINELESS FUCKERS

Ob Death Metal der alten Schule, Grindcore, Brutal Death Metal, mal technischer, mal schwarzmetallischer Art - hier ist wirklich für jeden Freund gepflegter Hau-Drauf-Töne etwas dabei. Weitere Infos erhaltet ihr hier.

Ihr wollt dabei sein? POWERMETAL.de macht es möglich!

Für eine Person (plus Begleitung) verlosen wir für euch ein Rundum-sorglos-Paket, das wie folgt aussieht:

- 2 x Gästelistenplätze

- Begrenzer Backstage-Besuch zusammen mit einem lokalen Mitarbeiter aus meinem Orga-Team

- 2 superlimitierte Festival-T-Shirts, die nur für eingefleischte Fans unserer „Gang of Friends“ und nicht im Handel erhältlich sind

- mehrere Freigetränke

(Flüge und Unterkünfte sind nicht mit dabei)

Zudem spendiert uns True Underground noch ein exklusives Merchandise-Package bestehend aus Sticker, CDs und einigen Goodies.

Ihr wollt das Paket haben und beim Bucharest Deathfest dabei sein? Ihr müsst uns nur folgende Frage beantworten:

Von welchem Land ist Bukarest die Hauptstadt?

a) Rumänien

b) Deutschland

c) Legoland

d) Slowenien

Schreibt uns dazu gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen.

Mehrfach-Einsendungen werden automatisch ausgeschlossen - Wir wünschen euch viel Glück!