THE HALO EFFECT mit neuem Video

Die Melodic-Death-Metaller haben erst jüngst ihr zweites Album "March Of The Unheard" veröffentlicht.

Nun gibt es in Form von 'What We Become' einen weiteren Clip aus eben jenem Zweitlingswerk zu sehen.

THE HALO EFFECT ist wie folgt in den kommenden Wochen live zu sehen:

17.01.25 Hamburg - Markthalle

18.01.25 Köln - Essigfabrik

29.01.25 Frankfurt - Batschkapp

31.01.25 Stuttgart - LKA Longhorn

01.02.25 München - Backstage

02.02.25 CH-Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

04.02.25 Berlin - Kulturbrauerei Kesselhaus

05.02.25 Leipzig - Hellraiser

06.02.25 AT-Wien - Arena Wien