GAUPA kündigt neues Mini-Album an

GAUPA hat nach 'Heavy Lord', das schon 2024 erschienen ist, ein Video zu ihrer neuen Single 'Ten Of Twelve' veröffentlicht. Ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende 4-Track-Minialbum "FYR", das am 4. Juli 2025 digital über Nuclear Blast Records und Magnetic Eye Records erscheint, die auch die physische Veröffentlichung übernehmen.



"FYR" Trackliste:



01. Lion's Thorn

02. Heavy Lord

03. Ten Of Twelve

04. Elastic Sleep



Ten Of Twelve







https://www.youtube.com/watch?v=5cHaWp6CtVI



Heavy Lord







https://www.youtube.com/watch?v=UXBhmUPC-wk

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: gaupa fyr ten of twelve heavy lord