NESTOR und der Rock'n'Roll

Die Schweden NESTOR liefern eine neue 80er-Jahre-Hymne 'In The Name Of Rock'n'Roll'. Die Single erscheint mit einem offiziellen Musikvideo, das in Südafrika gedreht wurde.



NESTOR kommentiert:

" 'In The Name Of Rock'n'Roll' ist ein Song, der an einem sonnigen Nachmittag auf einer Grillparty mit Freunden on repeat läuft. Es ist aber auch der perfekte Song, um vier Jahre Brüderschaft im Namen des Rock 'n' Roll zu beenden."



Im Herbst geht es dann auf "In The Name Of Rock'n'Roll" Deutschland-Tour:



15.10.25 DE - Hamburg / Große Freiheit 36

16.10.25 DE - Oberhausen / Turbinenhalle

17.10.25 DE - Memmingen / Kaminwerk

19.10.25 DE - Berlin / Metropol

20.10.25 DE - Nürnberg / Löwensaal

21.10.25 DE - Leipzig / Anker

23.10.25 DE - Köln / Kantine



In The Name Of Rock'n'Roll







https://www.youtube.com/watch?v=naECdkhSp6c





