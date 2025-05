ARKONA mit neuer Single

Nach der Veröffentlichung ihres apokalyptischen Konzeptalbums "Kob" (2023) melden sich die Pagan-Folk-Metaler ARKONA mit der neuen Single 'Сестра' (dt.: Schwester) zurück.



ARKONA über die neue Single 'Сестра':

"Der Song 'Cectpa' (Schwester) ist eine Non-Album-Single, die Maria spontan speziell für die Schülerin geschrieben hat, die bei ihr Gesangsunterricht nimmt. Konzeptionell erzählt der Song von der tiefen seelischen Angst eines Menschen, der kurz davor ist, mit Hilfe des Feuers, das den erschöpften Körper von innen her auffrisst, in Vergessenheit zu geraten. Sestra ist die Angst, die als Zwillingsschwester fungiert, die Personifizierung ihres eigenen inneren seelischen Leidens, und die Heldin des Liedes führt einen Dialog mit ihr und verabschiedet sich schließlich von ihr, als der Tod die Heldin schließlich in seine Arme schließt."



Сестра (Lyric Video)







https://www.youtube.com/watch?v=DGByWmOU9iE

