GALACTIC SUPERLORDS and The Sword Of Time Jubiläums Show mit WYTCH HAZEL & TORNET

Für all die Nostalgiker und Liebhaber groovender Rhythmen, den 10. Geburtstag feiern GALACTIC SUPERLORDS daheim in Köln. Am 14.09.2024 gehts ins partyerprobte Gebäude 9 in Köln. Feinster Hard Rock und Heavy Metal im Stile der 70er und 80er Jahre. Versprochen wird nichts Geringeres als das Raum-Zeitkontinuum aus den Fugen zu hauen. Also, wenn das nicht mal eine Ansage ist. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen – Bock auf Rock!



