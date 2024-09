METAL HAMMER AWARDS - Hier sind die Gewinner

Am 31.08.2024 lud der METAL HAMMER zu einem Event nach Berlin ein. Zum 11. Mal wurden die METAL HAMMER AWARDS verliehen – erstmals präsentiert von und im Rahmen der IFA. Das Liveprogramm gestalteten SALTATIO MORTIS, ORDEN OGAN, LORDI und FUTURE PALACE. Durch das Programm führten in der Uber Eats Music Hall Kate Kaputto und Bülent Ceylan.



METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler zieht Bilanz:



"40 Jahre und 500 Ausgaben METAL HAMMER wollten natürlich groß gefeiert werden – die legendären METAL HAMMER AWARDS wiederbelebt zu haben, setzt unserem Jubiläumsjahr die Krone auf. Das Publikum ging hungrig in die verlängerte Festival-Saison; Saltatio Mortis, Orden Ogan, Lordi und Future Palace machten ihrem Ruf alle Ehre, und die zwölf Preisträger konnten ihr Glück über die Trophäe kaum fassen. Ein emotionaler Abend, der nicht möglich gewesen wäre ohne unsere Sponsoren IFA, Engl, ESP und StarFM, die Helfer hinter den Kulissen, dem METAL HAMMER-Team und allen beteiligten Bands und Plattenfirmen. Vor allem aber gebührt der Dank allen, die sich fünf Jahre lang nach einer Rückkehr der METAL HAMMER AWARDS gesehnt und an diesem Abend heftig mitgefeiert haben. So geht Maximum Metal!"



Die Preisträger im Detail:

- Best German: HELLOWEEN

- Best International: IN FLAMES

- Best Album: JUDAS PRIEST (Iinvincible Shield)

- Best Live: The Big Teutonic Four:

-- KREATOR - SODOM - DESTRUCTION - TANKARD

- Metal Anthem: SALTATIO MORTIS, feat. Hansi Kürsch 'Finsterwacht'

- God Of Riffs: Herman Li (DRAGONFORCE)

- The Voice Of Metal: Udo Dirkschneider

- Rising Star: THE HALO EFFECT

- Attitude: ORPHANED LAND (für den Einsatz für Frieden aller Religionen)

- Social Media Hero: LACUNA COIL

- Legend: SCORPIONS

- Maximum Metal: Peter Tägtgren (HYPOCRISY, PAIN)





Quelle: Metal Hammer Redakteur: Frank Wilkens Tags: metal hammer awards berlin