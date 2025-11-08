Die Hardcore-Helden TERROR kehren zurück! Wenn Scott Vogel und seine Los Angeles-Boys ihr Homecoming auf deutschem Boden feiern, dann natürlich auf dem härtesten Acker der Republik, dem "FULL REWIND"-FESTIVAL.



Doch das ist längst nicht alles. Mit DON GATTO aus Ungarn steht ein weiterer Hochkaräter in den Startlöchern.



Und dann wirds richtig explosiv auf der Tentstage. UNEARTH aus Boston entert das Zelt. Die Metalcore-Veteranen verbinden Hardcore-Wucht mit melodischem Death-Metal-Feingefühl und garantieren einen Abriss, der seinesgleichen sucht.



FULL REWIND 2026: Der Countdown läuft  und der Acker ruft!





Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

Quelle: Full Rewind Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: full rewind terror don gatto unearth