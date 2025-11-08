"FULL REWIND"-FESTIVAL 2026 nächste kleine Bandwelle
Die Hardcore-Helden TERROR kehren zurück! Wenn Scott Vogel und seine Los Angeles-Boys ihr Homecoming auf deutschem Boden feiern, dann natürlich auf dem härtesten Acker der Republik, dem "FULL REWIND"-FESTIVAL.
Doch das ist längst nicht alles. Mit DON GATTO aus Ungarn steht ein weiterer Hochkaräter in den Startlöchern.
Und dann wirds richtig explosiv auf der Tentstage. UNEARTH aus Boston entert das Zelt. Die Metalcore-Veteranen verbinden Hardcore-Wucht mit melodischem Death-Metal-Feingefühl und garantieren einen Abriss, der seinesgleichen sucht.
FULL REWIND 2026: Der Countdown läuft und der Acker ruft!
Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.
